«Libertà di culto, trasparenza e rispetto della Costituzione»

Condividi

Linkedin email

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale e, conseguentemente annullato, due disposizioni della legge regionale della Lombardia nr 2/2015 in materia di localizzazione dei luoghi di culto. Le norme censurate producevano infatti una «forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio».

Le associazioni islamiche venete hanno così scritto al presidente Luca Zaia e al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti: «La Regione del Veneto ha prodotto nel 2016 una legge simile che ha prodotto gli stessi effetti: per molte persone della nostra fede e di altre confessioni, la preghiera collettiva è diventata illegale e da praticarsi clandestinamente – esordiscono – La sentenza della Corte Costituzionale ci offre quindi la possibilità di riaprire una seria discussione sul tema della regolamentazione dei luoghi religiosi anche nella nostra regione. Regolamentazione che, come abbiamo detto e ribadito più volte, è necessaria e che deve fondarsi su tre principi: libertà di culto, trasparenza totale, rispetto della Costituzione».

«In Veneto le comunità e le associazioni islamiche sono pronte ad affrontare questa discussione – prosegue la lettera

Al Presidente Zaia abbiamo presentato, in un cordiale e incoraggiante incontro che abbiamo avuto a Palazzo Balbi nel settembre 2014, un documento con proposte precise che riteniamo ancora oggi valide: avvio di una scuola veneta per la formazione degli imam, definizione di uno statuto tipo per le associazioni- centri culturali islamici, obbligo di registrazione e pubblicazione in un sito internet unico di tutte le informazioni relative alle associazioni- centri culturali: testo dello Statuto, nominativi del responsabili, sedi, orari, ecc».

La conclusione e gli auguri di Natale: «Cari Presidenti, è tempo di armonia e di rispetto e non di contrapposizioni. I musulmani, come le persone di ogni fede o laiche, sono parte integrante del Veneto.In gran parte sono lavoratori con le loro famiglie, alcuni anche imprenditori. Molti sono cittadini italiani, molti altri (alcune migliaia) avendone i requisiti, hanno già da tempo (anche da anni) presentato domanda di cittadinanza e sono in attesa di risposta. Non perdiamo questa occasione per riaprire un dialogo che ci può fare solo del bene a tutti. Grazie per l’attenzione e, con l’occasione, Auguri di Buon Natale e Anno Nuovo!».

I firmatari

Tanji Bouchaib Associazione Al Hilal

San Stino Di Livenza –Ve-

Rachki Abdelhakim Associazione Per La Pace San Dona Di Piave –Ve-

El Khiar Abdelkader Associazione El Nour Portogruaro -Ve-

Said Rahhali

Associazione El Afaq Fossalta Di Portogruaro-Ve-

Fakir Taher Associazione Assalam Mogliano Veneto -Tv-

Mahboub Abdelhak Associazione Al Madina Abano Terme -Pd-

Faila Mohamed Associazione Al Houda Masera Di Padova -Pd-

Aabou Abderrahman Associazione Convivenza Cervarese -Vi-

Ait Walil Associazione Assalam San Siro – Pd-

Abderrahim Khetta Associazione Assalam Pontelongo –Pd-

Hadidi Abdelmottalib Associazione Al Wahda Mestrino -Pd-

Kadim Bouchaib Associazione Villa Franca Verona

Kabbouri Ahmed Associazione Assalam Borgoricco -Pd-

El Kouba Bouazza Associazione La Fede Solesino – Pd –

Ahmed Raoudi Associazione Al Hikma Padova

(Ph Shutterstock)