Manovra, ok a emendamento Lega: un miliardo in più per Olimpiadi Milano-Cortina

Linkedin email «Grazie alla determinazione della Lega è stato approvato un emendamento a firma di tutti i Senatori Lega Salvini Premier Veneti e Lombardi alla manovra che stanzia fondi significativi per garantire una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi Invernali del 2026». Lo comunica una nota del senatore leghista Paolo Saviane. «Per i territori che ospiteranno le gare olimpiche verrà stanziato un ulteriore miliardo di euro che consentirà a queste aree di arrivare all’appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi e in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in queste località – scrive Saviane –

Si tratta di un’altra grande vittoria targata Lega che va ad aggiungersi all’ottimo lavoro già portato avanti dal nostro Presidente Luca Zaia e che consentirà alle montagne bellunesi di migliorare il sistema infrastrutturale e di valorizzare il territorio in vista di questo importantissimo appuntamento sportivo che vedrà Cortina protagonista a livello internazionale». (Ph Paolo Saviane – Facebook)

