Villaga, torna il presepio vivente nelle grotte preistoriche

Il 28 e 29 dicembre dalle 13.30 alle 20 presso le grotte di San Donato a Pozzolo di Villaga (Vicenza) torna lo spettacolo del presepio vivente unico nel Veneto e tra i pochi in Italia a svolgersi dentro a grotte naturali. Quest’anno il tema sarà “L’alberto della vita”.

A rendere ancora più speciale quest’evento, come detto precedentemente, è la location. Le grotte di San Donato, infatti, si trovano sui Monti Berici e sono un luogo davvero suggestivo dove un tempo si trovava un antico convento che durante la guerra venne requisito per scopi militari.

Il biglietto di ingresso per gli adulti è di 5 euro mentre è gratuito per i bambini fino ai 14 anni. Il bus navetta è compreso nel biglietto. E’ consigliato munirsi di abbigliamento e calzature adeguate. In caso di maltempo sarà rinviato al 4 e 5 gennaio con gli stessi orari.

