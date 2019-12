Safilo, nuovo piano industriale: 700 licenziamenti

Condividi

Via libera dal Cda di Safilo al Business plan 2020-2024. In una nota si legge che il Gruppo punta a una crescita delle vendite e deimargini attraverso un modello di business moderno, incentrato sul cliente e orientato al consumatore finale, implementato grazie a una nuova strategia di trasformazione digitale.

La crescita dei margini, attraverso una struttura dei costi che risponda efficacemente alla necessità di riallineare l’attuale capacità industriale del Gruppo alle future esigenze produttive e di conseguire ulteriori efficienze nell’area del costo del venduto e delle spese generali, garantendo al Gruppo solidità economico-finanziaria e il perseguimento, nell’arco temporale del Piano, dei livelli di redditività a cui la Società aspira.

L’uscita delle licenze del lusso LVMH rende ora necessario per Safilo l’avvio di un piano di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, che risponda prontamente al nuovo scenario produttivo che l’azienda si troverà presto a dover gestire, con il conseguente riallineamento delle proprie strutture. Il Piano, tracciato per salvaguardare la competitività aziendale a favore dei lavoratori che rimangono in forza, ha identificato un totale di circa 700 esuberi nel 2020 in Italia.

La Società ha aperto un tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori al fine di individuare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili per limitare gli impatti sulle persone coinvolte. ”Oggi -dice Angelo Trocchia, Amministratore Delegato stiamo aggiornando ed estendendo il nostro Group Business Plan, confermando l’obiettivo strategico di garantire alla Società una crescita del business, partendo dai significativi miglioramenti realizzati negli ultimi 18 mesi grazie a un rigoroso piano d’azione per recuperare crescita della top line e redditività operativa.L’industria in cui lavoriamo ci pone di fronte a chiare sfide e opportunità, volte a fronteggiare i cambiamenti in atto, dall’internalizzazione degli occhiali di lusso da parte dei due principali player del settore, al consolidamento e alla digitalizzazione dell’industria”.

”Oggi siamo chiamati anche a ripensare la nostra organizzazione industriale, riallineandone l’attuale capacità produttiva alle nostre future esigenze, salvaguardando così la competitività e la solidità finanziaria del Gruppo nel lungo periodo. Nonostante il tentativo di far emergere soluzioni alternative, il nuovo piano industriale ha alla fine un impatto su un numero significativo di persone, per le quali attiveremo tutte le migliori soluzioni possibili e responsabili, lavorando a stretto contatto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. I nostri obiettivi economici e finanziari richiedono che Safilo diventi un moderno leader del settore dell’occhialeria, un player più bilanciato e redditizio nei suoi mercati, marchi e segmenti di prodotto”.

Safilo prevede di chiudere l’esercizio 2019 con vendite nette delle attività in continuità in sostanziale stabilità rispetto al 2018, Per l’esercizio 2020, il Gruppo prevede ora ricavi netti tra 960 e 1.000 milioni di euro, rispetto all’obiettivo di 1.000- 1.020 milioni di euro comunicato il 2 agosto 2018. Il piano non include ulteriori acquisizioni o nuove licenze non ancora siglate. La posizione finanziaria netta dovrebbe risultare positiva entro la fine del Piano. Safilo si attende: costi straordinari di ristrutturazione, a livello globale, intorno a 50 milioni di euro; l’incidenza degli investimenti sulle vendite in diminuzione dall’attuale circa 3% a circa il 2% alla fine del Piano, periodo nel quale il mix degli investimenti, previsti per un importo cumulato intorno ai 120 milioni di euro, risulterà maggiormente rivolto a progetti di aggiornamento in senso digitale del modello di business del Gruppo.

(Ph Imagoeconomica)