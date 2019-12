«Screening mammografico obbligatorio e gratuito: abbassare l’età»

Condividi

Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, durante la conferenza stampa al Senato ha presentato la proposta di abbassare l’età per lo screening mammografico a 40 anni.

«Renderlo obbligatorio per le Regioni e gratuito per le donne perchè oggi, in ogni regione, si procede in modo diverso. Rivediamo i livelli essenziali di assistenza per fare davvero prevenzione a tutela della salute delle donne. Questo significa salvare vite. E risparmiare molto su cure pesanti per le pazienti e costose per lo Stato».