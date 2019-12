Serena Grandi sogna la Lega: «Salvini chiamami»

Condividi

Serena Grandi, ex regina della commedia sexy degli anni Ottanta e Novanta, si dice pronta ad entrare in politica e punta alla Lega lanciando un appello a Matteo Salvini. «Vorrei occuparmi delle politiche sociali a Roma e sicuramente vorrei farlo con la Lega».

La Grandi non ha mai nascosto le sue simpatie per Salvini e la Lega. In un’intervista a Libero aveva confessato: «Ho votato Salvini e ho fiducia in lui, spero non mi deluda. Credo che stia cercando di dare nuovamente dignità al nostro Paese e ne avevamo bisogno. Mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)