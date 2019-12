Scarabel (M5S): «Tumori in zona aeroporto». Conte pronto a querelare

Condividi

«Qui attorno c’è gente malata di tumore, mica di raffreddore. Da mesi Save dice che questo aeroporto ha raggiunto i massimi risultati possibili, non capisco cosa staremmo bloccando».

Sono pesanti le dichiarazioni di Simone Scarabel, del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, rilasciate in video postato sulla sua pagina Facebook, realizzato proprio nei pressi dell’aeroporto di Treviso, e non si è fatta attendere la reazione del sindaco Mario Conte. Il primo cittadino ha annunciato che chiederà i dati all’Agenzia regionale per l’ambiente e, se non confermeranno quanto detto da Sacarbel, è pronto a denunciarlo per «procurato allarme».

(Ph Screenshot video Simone Scarabel – Facebook)