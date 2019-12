Auto si schianta contro locomotore: tragedia sfiorata a Verona

Condividi

Tragedia sfiorata questa mattina a Verona. Per cause ancora in via di accertamento un’auto stava attraversando i binari in viale Gerhard Richard Gumpert quando si è schiantata con un locomotore in transito. I danni alla vettura sono stati ingenti e il conducente è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco, suem e polfer.