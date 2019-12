Forza Italia, ex ras veneto Bendinelli passa con Renzi

Condividi

E’ ufficiale: Davide Bendinelli passa dal gruppo di Forza Italia a quello di Italia Viva. A confermarlo lo stesso leader Matteo Renzi che commenta: «Il suo apporto sarà interessante, per le sue idee, per strutturare Italia Viva in Veneto, che è la chiave per il futuro. Bendinelli ha fatto il sindaco, l’assessore regionale, è una persona di grande livello e sa come funziona l’esperienza dell’amministratore e ha tutte le caratteristiche per fare di Italia Viva un cosa seria».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)