«Minacce e pressioni a Zed»: manager Salzano sotto inchiesta

Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il manager Ferdinando Salzano sarebbe finito sotto indagine a Padova. Il potente tycoon della tv, capo della F&P che fa parte del gruppo Cts Eventim-TicketOne, avrebbe messo nel mirino Zed, società che a Nordest organizza e promuove spettacoli.

«La polizia – spiega il quotidiano torinese – indaga su presunte minacce, pressioni via mail e messaggi, ritorsioni. Per tutto questo Ferdinando Salzano, già condannato a 1 anno e 6 mesi per omicidio in seguito al crollo del palco della

Pausini a Reggio Calabria, è formalmente indagato dalla Procura di Padova per il reato di violenza privata (che prevede fino a 4 anni di reclusione), insieme a due suoi collaboratori».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)