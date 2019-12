Safilo, l’ad Trocchia: «Licenziamenti inevitabili per avere un futuro»

Condividi

“Sono decisioni che non si prendono mai a cuor leggero, e che uno non vorrebbe mai prendere, ma ho la responsabilità di assicurare il futuro alla Safilo, e dobbiamo guardare alla realtà, e purtroppo i nostri stabilimenti italiani sono

terribilmente in sovrapproduzione, rispetto ai volumi previsti dopo l’uscita dei marchi Dior e Fendi“. Così l’Ad di Safilo Angelo Trocchia ha spiegato il piano di ristrutturazione dell’azienda che prevede 700 esuberi (400 a Longarone, nel bellunese, 250 a Martignacco in Friuli con la chiusura dello stabilimento, e 50 nella sede di Padova) su un totale di 2.600 in Italia.

L’ad di Safilo ha quindi spiegato che l’uscita dei due marchi Dior e Fendi comporta una calo di ricavi per 200 milioni di euro: “Abbiamo già internalizzato altre produzioni, ma il problema è che in questo momento non ci sono licenze del lusso sul mercato che possano compensare questi cali di produzione, e questa decisione di ristrutturare è vitale se vogliamo assicurare un futuro allo Safilo. Ho già detto che Safilo ha alle spalle 150 anni di storia, e vorrei che ne avesse altri 150 in futuro”, ha sottolineato.

L’ad di Safilo ha quindi spiegato “Subito dopo la decisione del Cda di ieri ho incontrato i sindacati per comunicare loro il piano e sono assolutamente disponibile a sedermi al tavolo da subito e per tutti i prossimi giorni, per tutto il tempo necessario, per affrontare insieme questa situazione nel migliore dei modi”. Quindi, Trocchia ha sottolineato che “Nello stabilimento di Longarone ci sono addetti che da oltre 20 anni producono occhiali con il marchio Dior, credo che la loro professionalità non debba andare perduta, per questo spero ci possa essere un confronto, anche con il sindaco, e le parti sociali, per trovare delle soluzioni di ricollocazione nella Valle”, ed il riferimento anche se non detto esplicitamente va ovviamente anche alla Luxottica. Quindi l’ad della Safilo ha tenuto ad assicurare che: “C’è una forte volontà di rimanere in Italia e di difendere la nostra azienda, ma non possiamo non guardare alla realtà – ha tenuto a ribadire- non ci sono più i volumi di produzione dati fino ad oggi da Dior e Fendi e quindi bisogna fare una riduzione della capacità produttiva, perché stiamo perdendo il 50% di ore – lavoro necessarie“.

In ogni caso, l’ad della Safilo ha presentato il nuovo Business Plan 2020-2024 che punterà sempre di più alla digitalizzazione, ma soprattutto al lancio dei marchi in licenza firmati quest’anno: Missoni, Levi’s David Beckham, Under Armour e il lancio del nuovo Blenders Eyewear appena acquisito che farà crescere il business e-commerce. Un piano che secondo le previsioni permetterà nel 2024 di arrivare ad un miliardo di euro di ricavi, e tornare ad una posizione finanziaria netta positiva a fine 2024.

