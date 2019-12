Condividi

Dramma alle 21 e 40 di ieri, nel giardino di una casa in via Solco a Pozzonovo, nel Padovano. Un uomo, Massimo Sartori, è entrato dal cancello ed è stato azzannato dai due rottweiler della convivente. Immediatamente trasportato in ospedale,. per lui non c’è stato nulla da fare: il 49enne è morto poco dopo.

(Ph Shutterstock)