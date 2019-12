Pornhub, Italia nella top 10: le parole più cercate

Condividi

Puntuale come l’albero di Natale arriva anche il report di Pornhub, la piattaforma web d’intrattenimento per adulti che sviscera i dati macinati nel 2019. Il sito durante l’anno ha ricevuto oltre 42 miliardi di visite, con una media di 115 milioni di visite giornaliere. L’Italia risulta essere in settima posizione in termini di traffico, guadagnando una posizione rispetto al 2018. Roma e Milano si posizionano inoltre tra le 20 città al mondo che effettuano più accessi, rispettivamente all’11esimo e 14esimo posto.

Chi si collega

Il 70% dei visitatori è di sesso maschile e il tempo medio speso per una visita è di 10 minuti e 5 secondi. In termini di età, il 15% dei visitatori ha tra 18 e 24 anni, il 30% tra 25 e 34 anni, il 22% tra 35 e 44 anni, il 16% tra i 45 e i 54 anni, e il restante 17% oltre i 55 anni.

Le parole più effettuate

Le ricerche più effettuate in Italia nel 2019 sono state: Milf, Italiano e Amatoriale Italiano. Uno dei termini che è cresciuto di più nelle ricerche è Dialoghi Italiano, salito di 28 posizioni nella classifica rispetto all’anno scorso. In vetta alle ricerche che hanno definito il 2019 a livello globale c’è il termine Amateur, e tra le 20 pornostar più viste al mondo troviamo proprio l’attrice porno amatoriale italiana Danika Mori. La festività ad aver causato il maggior calo di traffico nel 2019 è stata la Festa della Repubblica (2 giugno) con un -11%, mentre l’evento televisivo che ha creato la più alta oscillazione delle visite è stato Sanremo, -5%.