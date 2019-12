Sospetto via vai di uomini: scoperta in centro casa a luci rosse

Condividi

A Fonte, in provincia di Treviso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto (Tv) hanno individuato e sequestrato un appartamento dove da tempo una donna cinese senza fissa dimora esercitava la prostituzione, sotto la costante gestione di una connazionale, anch’essa priva di residenza anagrafica.

A segnalare il sospetto andirivieni di uomini dall’abitazione diversi cittadini. I carabinieri hanno così approfondito la questione accertando un fiorente giro di frequentazioni maschili della casa che vi rimanevano per una decina di minuti per poi andarsene. Così, nel primo pomeriggio del 9 dicembre, i militari hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, dove hanno trovato all’entrata una donna cinese 42enne e, in un’altra stanza, una connazionale 49enne che, in abiti succinti, aveva appena consumato un rapporto sessuale con un uomo 50enne della zona e attendeva l’arrivo di altri clienti.

La prassi era semplice e consolidata: i clienti contattavano un numero di telefono inserito in annunci online pubblicati su siti internet dedicati agli incontri hot e si accordavano su ora e natura del rapporto. Una volta all’interno, trovavano ad accoglierli la maitresse 42enne, che li accompagnava con modi gentili in una delle camere da letto, dove li attendeva la 49enne, con la quale consumavano rapporti sessuali completi per la somma di 70 euro.

I Carabinieri hanno sequestrato l’appartamento e hanno accompagnato le due donne negli uffici della Compagnia di Castelfranco Veneto (Tv). La maitresse è stata arrestata, nella flagranza dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

