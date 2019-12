Inchiesta su voli di Stato, Salvini indagato

Condividi

Matteo Salvini sarebbe indagato per abuso d’ufficio nell’inchiesta su alcuni voli di Stato utilizzati quando era ministro dell’Interno. Le verifiche riguarderebbero in particolare 35 viaggi. La Procura di Roma, dopo aver ricevuto il fascicolo dalla Corte dei conti, avrebbe iscritto il leader della Lega nel registro degli indagati e trasmesso le carte al Tribunale dei ministri, competente a indagare su eventuali reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali.

Danilo Toninelli, ex ministro M5S alle Infrastrutture, ha commentato ad Agorà: «Non sono un magistrato. Non so se ci sia un rilievo penale ma per me c’è un rilievo morale e politico». Mentre Salvini ha risposto indirettamente con un post su Facebook di qualche ora fa: «Più ci attaccano, più andiamo avanti col sorriso».

Fonte: Adnrkronos