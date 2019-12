Volevano sequestrare imprenditore: fermati poco prima del colpo

Condividi

Avevano pianificato di rapire un imprenditore informatico residente a Bologna a scopo di estorsione. Questa mattina, nelle province di Milano, Verona e Napoli sono finite in manette 11 persone per sequestro di persona in concorso. Le indagini erano partite lo scorso febbraio ed erano finalizzate a disarticolare un’associazione a delinquere dedita a frodi informatiche a danno di istituti di credito e riciclaggio.

In tale ambito, grazie alla prolungata attività tecnica e a servizi dinamici posti in essere in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, è stato appurato che i componenti della compagine criminale stavano pianificando il sequestro dell’imprenditore. Tra gli arrestati anche due fratelli veronesi.

Fonte: Adnkronos