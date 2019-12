Schianto tra furgone e trebbiatrice: due feriti

Condividi

Alle 18:00 circa di ieri, mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Triestina a Venezia all’altezza del casinò per un incidente stradale tra un furgone e una trebbiatrice: due feriti.

I pompieri intervenuti da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i due conducenti, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per poi essere trasferiti in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono durate fino a tarda serata.