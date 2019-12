Cattolica, Bedoni in Consob per chiarire sull’ex Minali

Condividi

Paolo Bedoni, presidente di Cattolica Assicurazioni, sarà negli uffici Consob la settimana prossima per chiarire la decisione di revocare le deleghe all’ex amministratore delegato Alberto Minali.

Lo riporta a pagina 14 il Corriere del Veneto in edicola oggi spiegando che in particolare si cercherà di fare luce sulle modalità che sono state seguite per procedere al cambio del vertice del gruppo: sono state rispettate le procedute? Il cda e gli investitori sono stati informati in maniera corretta?

(A sinistra Alberto Minali, a destra Paolo Bedoni. Ph: imagoeconomica)