Manovra, rivolta degli industriali del Nord: «Ci criminalizza»

«Forte preoccupazione sul decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio». Così si sono espressi ieri Marco

Bonometti, Enrico Carraro (in foto), Pietro Ferrari e Fabio Ravanelli, rispettivamente presidenti delle Confindustria Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, che parlano di «clima criminalizzante nei confronti delle imprese. Come richiamato dal Presidente della Repubblica, sono per noi punti irrinunciabili -aggiungono gli esponenti confindustriali- il contrasto all’evasione fiscale e la salvaguardia delle imprese sane che tutti i giorni si confrontano sui mercati nel rispetto delle norme. Le misure del decreto rischiano di mettere fortemente a repentaglio l’esercizio

dell’attività di impresa, generano forte incertezza nell’attività d’azienda sotto il profilo giuridico e allontanano qualsiasi nuovo investimento nel Paese».

«L’introduzione dell’ipotesi di confisca allargata – proseguono ancora i rappresentanti degli industriali del Nord -, strumento pensato per combattere la criminalità organizzata, applicabile anche nel caso di un ordinario controllo fiscale, porterebbe, senza alcuna sentenza neppure di primo grado, al blocco dei conti correnti aziendali e dunque al blocco sine die delle attività ordinarie delle imprese, dal pagamento degli stipendi ai fornitori».

La nuova legge in materia fiscale, insomma, secondo gli industriali del Nord «non è utile al contrasto dell’evasione e rischia solo di avere effetti negativi sulle attività economiche e sul lavoro. Infatti, se si collega questa ipotesi legislativa con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2020 delle nuove norme già approvate sulla prescrizione, emerge il rischio che le attività produttive restino sospese per tempi lunghissimi, a causa dei ben noti tempi della giustizia, con danni irreparabili – concludono Carraro e gli altri – anche nei casi in cui venga accertata la non colpevolezza». (t.d.b.)

