Rettore: «Zaia il più amato? No xè vero, si crede Paul Newman»

Condividi

Linkedin email

Donatella Rettore, dal salotto televisivo di Piero Chiambretti attacca Luca Zaia. La cantante di Castelfranco Veneto ha dichiarato: «Il Nord Est è soffocato da un governatore che crede di essere, per charme, Paul Newman. Dice di essere il più grande italiano, il più amato. No xè vero: io, per esempio, non lo amo perché ha inquinato le acque del Veneto con il suo Prosecco». Alla domanda se crede che la regione sia razzista risponde: «No, è solo rurale e agricola».

Poi ha confermato di essere una tifosa del Verona e si è detta «orgogliosa di dire che sono amica del capo ultras dell’Hellas». Sulla vicenda che ha coinvolto Mario Balotelli ha le idee chiare: «Ha fatto la stessa sceneggiata anche con il Chievo. Io sono andata allo stadio con la bandiera di Che Guevara a vedere il Verona e tutti quanti mi hanno fatto la ola».