Facebook in lingua veneta è realtà

Nel 2020 arriverà Facebook in lingua veneta. Lo annuncia l’Academia de ła Łengua Veneta che da molte settimane sta lavorando per tradurre tutte le decine di migliaia di stringhe necessarie per il social network ed il lavoro di completamento della traduzione veneta di Facebook è arrivato ormai alla sua conclusione. «Siamo felicissimi ed orgogliosi di annunciare questa notizia che ci riguarda tutti e che premia finalmente i nostri sforzi», commenta il direttore Alessandro Mocellin.

«Tre anni fa chiedemmo a Facebook di aprire alla lingua veneta con una lettera preparata da Academia che migliaia di Veneti mandarono a Facebook. Lo scorso agosto la sorpresa: il veneto è stato la seconda lingua storica italica ad essere autorizzata da Facebook, dopo il sardo. Abbiamo subito cominciato ad organizzare la squadra di traduttori dell’Academia, che conta una quindicina di membri, per arrivare al più presto al risultato. Attendiamo insieme il 2020, sapendo che sarà l’anno in cui i milioni di venetofoni del mondo potranno usare Facebook nella loro lingua madre», conclude l’Academia.