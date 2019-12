Natale, tornano i cesti con prodotti locali di “GustArti”

Condividi

Ritorna l’iniziativa dei cesti natalizi “Una provincia da GustArti” realizzati dalla Cooperativa Sociale Verlata di Villaverla (Vicenza) con i produttori della categoria Alimentazione di Confartigianato Imprese Vicenza. Oggi la sensibilità verso il cibo di qualità e il rispetto dell’ambiente portano il consumatore a voler conoscere da dove provengono gli alimenti che mangia, come sono stati prodotti e da chi, qual è la loro origine. L’iniziativa “Una Provincia da GustArti” allarga l’attenzione per questi valori. In questo senso i prodotti locali permettono un minor consumo di carburante per il trasporto, e offrono un cibo di qualità migliore: minore è la distanza percorsa dai prodotti per arrivare alla nostra tavola e maggiore sarà la loro freschezza e quindi maggiori saranno i loro valori nutrizionali.

Acquistando prodotti agroalimentari locali il consumatore può risalire alla “storia del cibo” che mette nella sua tavola. E questo è l’impegno de “Una Provincia da GustArti”, che propone cesti alimentari allineati a quei valori: specialità prodotte da aziende artigiane e agricole esclusivamente vicentine, selezione di alimenti locali gustosi a vantaggio di una maggiore qualità e freschezza e di un minore impatto ambientale, sostegno ai prodotti del vicentino e alla filiera corta, a vantaggio dell’economia e della manodopera locale, valorizzazione dei prodotti bio, Dop, Doc, Igt e Deco. Il tutto con un’attenzione anche allo sviluppo di nuove opportunità di inclusione lavorativa per persone in stato di svantaggio personale, lavorativo o sociale, dato che il confezionamento è a cura dei lavoratori impegnati in percorsi di inclusione lavorativa della Cooperativa Sociale Verlata. Sul sito della Cooperativa è possibile scoprire tutti i prodotti a disposizione.