Meteo, bello nel weekend. Ma attenzione alle gelate

Condividi

Linkedin email

L’espansione da sud di un promontorio anticiclonico farà rialzare le temperature e farà prevalere un cielo poco nuvoloso nel fine settimana; dall’inizio della settimana il flusso sarà più sudoccidentale, mite, con maggiore nuvolosità e occasionali modeste precipitazioni, nevose solo dalle quote medie. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Sabato 14. Cielo poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti più probabili in mattinata sulle Dolomiti; per il resto, ampi spazi di sereno; qualche possibile nebbia in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Precipitazioni. Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve in mattinata sulle Dolomiti centro-settentrionali.

Temperature. Valori minimi in lieve calo, con gelate diffuse anche in pianura, massime in rialzo anche marcato.

Venti. In quota nord-occidentali, fino al pomeriggio tesi/forti e in attenuazione verso sera; in pianura variabili, a tratti deboli settentrionali.

Domenica 15. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità stratificata nelle ore pomeridiane in pianura, e cielo ancora poco nuvoloso sui rilievi nel pomeriggio; probabili nebbie sulla pianura centro-meridionale durante le ore più fredde, in dissolvimento durante la mattina. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In aumento sia nelle massime che nelle minime, localmente più sensibile sulle zone montane. Venti. In pianura deboli settentrionali al mattino, poi deboli variabili; sui rilievi generalmente moderati/tesi sudoccidentali, fino a forti in alta quota.

Lunedì 16. Cielo parzialmente nuvoloso per nubi basse stratiformi, a tratti anche molto nuvoloso sulla pianura; un po’ più soleggiato almeno fino alle ore centrali sulle Dolomiti. Possibilità di locali deboli piogge soprattutto alla sera. Probabili foschie e nebbie in pianura specie a sud durante le ore più fredde- Temperature minime in aumento; massime stabili o in leggero aumento in pianura, in quota stazionarie o in lieve calo.

Martedì 17. Cielo in prevalenza nuvoloso con probabili deboli precipitazioni sulle zone montane e della pianura settentrionale; limite dei modesti fenomeni nevosi attorno ai 1800-2000 metri. Probabile presenza di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti durante la giornata. Temperature in generale aumento, salvo le massime che saranno senza sensibili variazioni sui rilievi.