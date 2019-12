Condividi

Notte da incubo a causa di nebbia, neve e ghiaccio sulla Transpolesana. Come riportano i giornali locali infatti si sono verificati numerosi incidenti sulla 434. Un uomo ha perso la vita, a Legnago, in direzione Verona, in un incidente tra due camion.

La vittima è un 37enne, l’altro camionista invece è ferito ma non in modo grave. La carreggiata in direzione Verona è ancora chiusa, riaperta invece quella in direzione Rovigo.