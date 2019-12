Turisti in fuga da Venezia, una canzone (tutta da ridere) per farli tornare

Condividi

Dopo l’acqua alta del 12 novembre scorso e i gravi danni subiti dalla città, Venezia deve far fronte in questi giorni alle numerose disdette da parte dei turisti. Per questo gli albergatori hanno realizzato un video per spiegare cosa è stato fatto in quei giorni difficili e come ora la situazione sia tornata alla normalità.

Anche il cantante della storica band trivial-satirico-goliardica Radiosboro e Andreas Ronco della pagina Facebook Il Vreneto imbruttito hanno voluto dare un contributo, ed hanno realizzato un video tutto da ridere in cui, facendo il verso ad Azzurro di Conte-Celentano, invitano i turisti a tornare a godersi la città più bella del mondo dando così una mano agli esercenti a rialzarsi. (t.d.b.)