Il Chievo perde con la Juve Stabia ma vince in solidarietà

La squadra Ac Chievo Verona ha donato 10mila euro alla Città di Venezia per far fronte ai danni subiti a seguito dell’acqua alta eccezionale dello scorso 12 novembre.

Ieri sera – venerdì 13 dicembre – il presidente della Commissione comunale allo Sport, Matteo Senno, si è recato allo stadio Bentegodi per ricevere ufficialmente la donazione, ricavata dall’incasso della scorsa sfida tra Chievo e Virtus Entella e da quello delle magliette utilizzate dai giocatori in quella partita messe all’asta.

“Un grazie di cuore per questo generoso gesto di solidarietà – ha dichiarato Senno -: sono orgoglioso di ricevere questo assegno, che ancora una volta dimostra quanto lo sport unisca i popoli e insegni a fare squadra.”

Alla cerimonia hanno presenziato anche Sergio Pellissier, responsabile area tecnica del Ac Chievo Verona, insieme a Corrado Di Taranto, direttore dello sviluppo organizzativo.

In seguito è andato in scena l’anticipo della 16a giornata di Serie B, con la squadra di casa superata dalla Juve Stabia per 3 a 2, nonostante il doppio vantaggio nel primo tempo.