Panda sbanda sul ghiaccio e precipita nella scarpata

La notte scorsa, alle 3.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale in via Grottaglie a Enego: due feriti.

L’autista di una Fiat Panda 4x4mentre percorreva la strada verso la pianura ha perso il controllo del mezzo, precipitando per una ripida scarpata di circa 30 metri, finendo rovesciato in una laterale di via Coldarco di Sopra. I pompieri arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso alle due persone, che si trovavano all’interno della vettura. I due feriti sono stati assistiti dai sanitari e poi trasferiti in ospedale con due ambulanze. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.