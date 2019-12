Studente trovato in casa senza vita: forse un gesto estremo

Condividi

Tragica scoperta per uno studente che, rientrato a casa per l’ora di cena, ha trovato il coinquilino senza vita. La vittima è un 24enne di San Donà di Piave, Giacomo Davanzo, e risiedeva in un appartamento in via Raggio di Sole a Padova. Immediatamentegiunti sul posto, ai sanitari del Suem non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta anche la polizia, e ora sarà l’autopsia a stabilire le cause della tragedia.