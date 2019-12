Morto Giuseppe Brugnoli, ex direttore L’Arena

Condividi

Morto a 89 anni Giuseppe Brugnoli, ex direttore de L’Arena.

Chi era

Nato a Verona il 28 giugno 1930, era iscritto all’Ordine dei giornalisti dall’1 dicembre 1953. Laureato in lettere all’università di Padova, collaboratore di Verona Fedele dal ’48, la carriera da giornalista di Giuseppe Brugnoli comincia al Giornale di Vicenza, quotidiano che arriverà anche a dirigere dal 1975, dopo aver lavorato anche a L’Arena. Dal 1982 al 1993 è stato poi direttore del quotidiano veronese e successivamente ha diretto anche La Cronaca.

Come giornalista è stato insignito del Premio alla carriera dell’Ordine dei giornalisti del Veneto e aveva anche ricevuto la pergamena per i 60 anni di iscrizione all’Ordine. Nelle elezioni comunali di Verona del 1998, Brugnoli si candidò guidando una coalizione di centrosinistra e ottenne il 30,5% delle preferenze, arrivando secondo dietro a Michela Sironi, che poi vinse al ballottaggio. Giuseppe Brugnoli lascia una moglie e quattro figli.

Il cordoglio del sindaco

“Se ne è andata un’altra colonna della vita cittadina. Con la scomparsa dello storico direttore dell’Arena Giuseppe Brugnoli, Verona perde una grande figura – scrive Federico Sboarina, sindaco della città – Una persona e un professionista di spessore che, per numerosi anni, attraverso le pagine del quotidiano, ha documentato la cronaca e l’evoluzione della nostra società. La sua è stata una vita dedicata all’informazione, è stato dentro la notizia da profondo conoscitore delle dinamiche e dell’animo veronese. Giuseppe Brugnoli testimone della veronesità, come lo sono stati altri due simboli recentemente scomparsi: Giorgio Gioco e Roberto Puliero. Una grave perdita per tutta la città e allo stesso tempo una importante eredità da portare avanti. A tutta la famiglia Brugnoli le mie più sentite condoglianze”.

