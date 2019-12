L’oroscopo della settimana (16-22 dicembre): Capricorno, vittorie a mani basse

Condividi

♈-ARIETE

RISCHI IL SUPER-ALLENAMENTO

Marte, il tuo pianeta, che adesso si interfaccia con Venere, Saturno e Plutone nel Capricorno Luna e con Nettuno nei Pesci, dice una cosa chiarissima: stai assumendo troppe mansioni, ti stai caricando di troppi incarichi e di doveri assai impegnativi. Su di te forse c’è un pizzico di pressione di troppo, che sarebbe bene imparare a delegare… E’ vero che ogni iniziativa presa corrisponderà ad un successo ma rischi il super-allenamento!

♉-TORO

PREOCCUPAZIONI SENTIMENTALI?

Gelosia e una forte spinta alla possessività possono ora trasformarsi in un consistente tallone d’Achille mentre atteggiamenti più permissive e più rispettosi dell’altrui libertà di espressione potrebbero essere decisamente modi di fare più indicati e congrui. Venere, che appunto adesso raggiungerà l’Aquario, ti si metterà di traverso: potrebbe volerti dare un periodo ansioso e preoccupato nelle cose legate al sentimento…

♊-GEMELLI

NON STANCARTI TROPPO.

In ripresa, in netto rilancio, in espansione positiva e in benevola conferma delle tue aspirazioni la situazione astrale della settimana. T’aspettano preparativi per il periodo natalizio molto vitale e indaffarato: ti aspettano momenti allegri e capaci di darti una appagante serenità, e come surplus una lieta consapevolezza di appartenere ad un team coeso e unito. L’unica accortezza che dovresti usare è quella di non stancarti troppo…

♋-CANCRO

SE SERVE CHIEDI VENIA

Per sistemare davvero la situazione attuale e trarne il massimo dei benefici, occorre dare un colpo al cerchio e uno alla botte ed essere anche disponibili a qualche imbarazzante ammissione.. In certe occasioni hai agito d’impulso e non sempre con la coerenza che Venere, Plutone, Saturno e Giove ora in linea di massima ti negherebbero… Se allora devi farti perdonare atteggiamenti precedenti quale momento migliore del prossimissimo Natale?

♌-LEONE

AVVOLGI TUTTI CON L’AFFETTUOSITA’.

On l’aiuto di una Luna benevola e sensibile che occupa i tuoi Gradi Zodiacali quando la settimana inizia crea un clima di calda cordialità sia in casa e sia- se serve – nell’ambiente di lavoro e coinvolgi positivamente chi ti sembra solio e isolato. Avrai l’intuizione giusta per capire con subitanea immediatezza chi abbia bisogno del calore della tua affettuosa personalità, e per capire come fare ad aggirare l’ostacolo della sua ritrosia….

♍-VERGINE

ELIMINA I RISENTIMENTI!

Nel tuo bel Segno avverrà l’Ultimo Quarto di Luna: fase lunare che ti esorta a deporre l’ascia di guerra e a comportati con maggiore cordialità con chi ti circonda. E’ vero che forse hai subito dei torti e delle ingiustizie, ma allora rassegnati e passa oltre: è successo praticamente al 99% dell’intero genere umano! Ti serve guardare oltre, superare a piè pari l’intoppo, alleggerire la tua anima da ogni animosità. Chi ami ne gioirà insieme a te!

♎-BILANCIA

ESPERIENZE CONDIVISE.

La famiglia, l’intero clan, il contesto domestico è al centro dei tuoi pensieri e dei tuoi attuali interessi. Venere che entrerà nel Segno amico dell’Aquario ti farà ancor più sensibile alle tematiche affettive e alle relazioni nelle quali sia l’amore la vera spina dorsale del legame. Insieme, concordi, in perfetta armonia vivrete la complessa e arzigogolata preparazione del Natale con un bello spirito cameratesco e con la vicinanza emotiva di molti..

♏-SCORPIONE

MARTE DIXIT

Nel tuo bel Segno è Marte ad aver adesso il pieno diritto di parola! Non solo perché se la intende benissimo con Saturno e con Plutone nel Capricorno, che aumentano a dismisura la sua presa solida e sicura su situazioni non sempre facilissime, ma anche perché è Nettuno positivissimo dai Pesci che gli fa intravvedere obbiettivi cui in precedenza non avevi forse dato ampio spazio… La tua voglia di arrivar lontano è risolutoria!

♐-SAGITTARIO

SFERZATA DI ENERGIA SOLARE

La presenza di Mercurio nel Segno potrebbe essere indizio di un tuo voler fare tutto in fretta, con una bella dose di precaria approssimazione che Nettuno, dai Pesci, in effetti non apprezza per niente! Procedi con maggiore ponderata calma, anche se il tempo stringe e le cose da fare in verità si sommerebbero a parecchi miliardi di migliaia! Il Sole ti darà una sferzata di energia prima di cambiar casacca re ce la farai alla grandissima!

♑-CAPRICORNO

VINCERAI OGNI TENZONE

C’è uno scambio di ruoli nel tuo Segno: esce il dolce pianeta Venere per occuparsi dell’Aquario ed entra il Sole, per darti la giusta energia di chi sa che cosa vuole e sa come ottenerlo! Le tua mosse attuali sono ben calibrate, giuste per il periodo e per il momento astrale, e più razionali e soddisfacenti che mai. La complicità del Sole con lo splendido Giove, con il saggio Saturno e con il lungimirante Plutone ti farà vincere a mani basse.

♒-AQUARIO

RIVENDICA QUEL CHE T’APPARTIENE!

Finalmente pare del tutto superato e finito un periodo nel quale il silenzio aveva regnato sovrano! Il merito và tutto al delicato ma deciso Pianeta Venere che entra nel Segno il gg 20. Subito si adopera perché qualche intoppo affettivo sia rimosso con azioni che hanno nelle determinazione e nella irresistibile velocità di esecuzione un connotato assai vitale. Tagliar la testa al toro e rivendicar ciò che ti appartiene, anche in amore, sarà risolutorio!

♓-PESCI

CONFIDENZA E APPOGGIO.

Occhio ai giovanissimi di casa, che devono essere guidati con mano leggera e senza forzature. Mercurio che dal Sagittario potrebbe manifestare qualche inopportuna ingenuità poiché adesso non dà confidenza all’intuitivo Nettuno nel Segno. L’aspetto vi farà capire che serve una aiuto, una parola, una manifestazione di attenzione per qualcuno fra i più giovani del clan. Nettuno e Marte propongono azioni dirette e chiare.

(A cura di Susy Grossi consulente astrologico)

(Ph.Shutterstock)