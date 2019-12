Yasmina Reza, ovvero Houllebecq in gonnella

Condividi

Se Michel Houellebecq fosse una donna sarebbe Yasmina Reza, la drammaturga ebrea francese. Ma per fortuna c’è lei, dunque non abbiamo bisogno di vestire l’autore di “Serotonina” in gonnella e tanto meno di chiedergli di scrivere dal punto di vista femminile. Yasmina Reza, per chi non la dovesse conoscere, è famosa soprattutto per i suoi lavori teatrali – è inoltre romanziera e, in passato, anche attrice. Ma più di tutto è nota per aver ispirato con una sua opera, “Il dio del massacro”, il sommo regista Roman Polanski, il quale ne ha tratto il conturbante “Carnage”con Jodie Foster, Kate Winslet e Christoph Waltz.

Ma si diceva della sua affinità con Houellebecq – affinità peraltro suffragata dall’ammirazione che lei stessa ha espresso per questo autore, fin dall’inizio della sua carriera (si veda a proposito l’intervista in “Cahier”, recentemente uscito per i tipi di La Nave di Teseo). Entrambi, come si potrà verificare nell’ultima opera, “Bella figura”, e nell’altra summenzionata, portano in scena drammi borghesi – lui nei suoi romanzi, lei in lavori teatrali e di narrativa. L’una e l’altro esplorano quel mondo fatto di apparenza e inutili formalismi, rabbie trattenute, rapporti tenuti su a viva forza per trasmettere una buona immagine in società. In due parole, microcosmi che fungono da sineddoche di una realtà diffusa e su cui camminiamo come sopra una polveriera che da un momento all’altro potrebbe saltare in aria. La differenza è che Houellebecq è più teorizzante, propenso alla digressione sociologica, mentre la Reza, anche nella scrittura drammaturgica, tende a far emergere piano, in un crescendo dialogico che alterna scontri a momenti di tesissima quiete.

“Bella figura” è infatti la storia di una coppia di amanti che decide di vivere una felice serata al ristorante, complice l’assenza per lavoro della moglie di lui. Naturalmente, come di solito capita quando si organizza un momento perfetto, la tragedia non tarda a palesarsi. Attenzione, ovviamente non si tratta di una tragedia epica, violenta, altisonante, con eroi ed eroine, sangue e colpi di scena. Al contrario, proprio come in un’opera houellebecquiana, la tragedia sta proprio nell’assenza di un dramma in grande stile, basato su passioni forti, piuttosto che tristi. Sia i protagonisti, sia i loro compagni di percorso – un’altra coppia, con la madre di lui al seguito – danno sfogo a sé stessi in modo flebile, senza scandalo, quasi a mezza voce, in conversazioni spesso vaghe che cercano di inibire la possibilità della caduta entro il baratro. Poi, ogni tanto, ecco spuntare il particolare, la voce dal sen fuggita che apre uno squarcio, rivela un muto malessere che distruggere ogni personaggio da dentro alla stregua di un cancro. Chi sta per finire sul lastrico, chi ha paura della morte, chi non si sente amato, chi non sopporta le storture del mondo. E nel calibrare le voci di questo coro, in una storia senza storia – la più difficile da trasporre su carta –, Yasmine Reza è superlativa, chirurgicamente precisissima.

Leggetela, anche se di teatro sapete poco o niente. La Reza non ha nulla da invidiare a un Harold Pinter, o a un Patrick Marber. Il testo è agilissimo, quasi un romanzo breve, solo privo di particolareggiate descrizioni – ma, del resto, il ristorante e il parcheggio in cui si svolgono il grosso delle scene non necessita di grande fantasia per essere immaginato, essendo ormai i luoghi dei non-luoghi spesso simili in tutta Europa, se non nel mondo. Avventuratevi in questa prova, se amate Houellebecq e i francesi. Potreste così scoprire che anche il teatro fa per voi. Nel mare magnum delle porcherie pubblicate, una possibilità in più di bellezza conviene darsela.