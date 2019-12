Crac popolari, Ciambetti: «Troppe stranezze sul caso di Bari»

Condividi

“Di stranezze sul caso della Banca Popolare di Bari ce ne sono fin troppe: sebbene fosse noto, e da ben prima che scoppiasse il bubbone delle banche venete, che questo istituto di credito non godesse di buona salute essa non fu investita dallo tsunami che travolse la realtà veneta e per quanto rientrasse tra le popolari che avrebbero dovuto essere quotate in borsa fu esonerata dall’obbligo della legge 33 del 2015. Ci sono poi altri indizi inquietanti: pensiamo anche a come la vigilanza di Bankitalia avesse già individuato, almeno un anno prima delle banche venete, la situazione di grave squilibrio dei conti e l’esposizione eccessiva su crediti deteriorati, nessuno dette corso ai provvedimenti necessari. Insomma: due pesi e due misure e comportamenti completamente diversi rispetto a quanto accaduto in Veneto”.

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, commenta così l’evoluzione della crisi della Pop di Bari.

“La mia speranza è che veramente vengano tutelati i risparmiatori e i correntisti dell’Istituto ora commissariato da Bankitalia – ha spiegato Ciambetti – Gli uni e gli altri, le famiglie i piccoli imprenditori, non hanno colpa della cattiva gestione degli amministratori e di chi è stato di manica larga verso soggetti o imprese alla fine insolventi: ciò che è inquietante è che sin dall’inizio della crisi del credito popolare, questa banca abbia goduto di singolari protezioni e agevolazioni negate ad altri. Di certo – continua Ciambetti – La vicenda delle Popolari nel suo complesso è una cartina al tornasole della rete di potere delle élite e della loro capacità di sfuggire all’esame della Giustizia”.

“C’è infine un particolare che colpisce, e sul quale si potrebbe riflettere a proposito di entrature e amici degli amici: nel Consiglio di amministrazione della Popolare di Bari sin dal 2011 ritroviamo il professor Gianfranco Viesti, che negli ultimi anni si è distinto pubblicando invettive e filippiche contro il processo autonomista di Veneto e Lombardia. E’ l’autore di testi emblematici quali “Vero la secessione dei Ricchi”? o “Il sud vive sulle spalle dell’Italia che produce? Falso” – conclude il presidente del Consiglio – Nel 1997-98 ha fatto parte del Consiglio degli esperti economici del presidente del Consiglio Romano Prodi, dal maggio 2002 al giugno 2007 è stato consigliere reggente della sede della Banca d’Italia di Bari. Dal maggio 2007 all’aprile 2010 ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e come già detto dal 2011 in poi è stato membro del Cda della Popolare di Bari. Curriculum niente male: chissà perché in tutti questi anni non s’è accorto dello sfacelo che stava travolgendo la più importante banca del Mezzogiorno…”