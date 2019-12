Condividi

Linkedin email

Sale il bilancio delle vittime in questo fine settimana di sangue sulle strade.

Greta Benedetti, 24 anni di Preganziol, Treviso, è morta investita da un’auto mentre attraversava in sella alla sua moto l’incrocio tra via Noalese e via Veronese, a Santa Maria di Sala, nel Veneziano. Il fidanzato, che la precedeva su un’altra moto, è subito tornato indietro ma la ragazza era agonizzante. Inutile l’arrivo dei soccorsi.