Schianto tra auto: due vittime e un 22enne in fin di vita

E’ di due vittime e di un 22enne in fin di vita il bilancio dell’incidente avvenuto alle 22 lungo la strada provinciale 7 che collega San Bonifacio a Cologna Veneta, a San Gregorio di Veronella.

Secondo una prima ricostruzione da parte di polizia stradale e carabinieri, la Golf guidata dal giovane di Albaredo viaggiava in direzione di Cologna Veneta. Il 22enne ha perso il controllo del mezzo, per la velocità o per una distrazione, invadendo l’altra corsia e scontrandosi frontalmente con la Peugeot 206 con due donne di origini romene, di 52 e 28 anni, che viaggiavano in direzione opposta. Per loro non c’è stato nessuno scampo mentre i soccorritori, Suem 118 e vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre l ragazzo in condizioni disperate ma ancora vivo.

(Ph Shutterstock)