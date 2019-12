Ciclista investito da auto: nessuno scampo

Condividi

Alle 10 e 10 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marangona in località Bessica nel comune di Loria (Treviso) per un ciclista investito da un’auto: nessuno scampo per D.S.G., 56 anni, di Thiene, Vicenza.

I pompieri arrivati da Castelfranco hanno operato per il recupero del ciclista. Nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM 118 ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradalealle 12 erano ancora in corso. Maggiori dettagli nelle prossime ore.