Rivelazione choc della “barzellettiera”: «Passato da incubo per amore violento e malato»

Lo storico volto de “La sai l’ultima?”, la vicentina Giusy Zenere, è stata vittima di violenze domestiche fisiche e verbali da parte dell’uomo che amava.

“Mi insultava, mi sputava addosso facendomi sentire una nullità, diceva che ero brutta e non ero alla sua altezza, una volta mi ha tirato per i capelli fino a per terra, strappandomeli, per poi chiedermi scusa, ed io da stupida l’ho perdonato”. E continua: “Pensavo bastasse il mio amore a farlo cambiare e ad aggiustare tutto ed invece non è così, ero terrorizzata e plagiata da lui, ero malata di lui; poi un giorno ho reagito, mi sono svegliata da questo incantesimo e ho preso il coraggio si denunciarlo e staccarmi, ora mi amo, sono rinata, sono libera di volare di nuovo e grido con fermezza che dovete prendere coraggio donne, dovete denunciare, non potrete mai salvare un uomo violento, perché questo non è amore”. L’attice sottolinea che non si tratta di parole al vento per avere pubblicità: “E’ tutto documentato”.