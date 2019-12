Cannabis light, arriva lo stop al Senato. E Salvini ringrazia la Casellati

Condividi

È stato dichiarato inammissibile in Senato l’emendamento alla manovra finanziaria che prevedeva la legalizzazione della cannabis light. «Ci tengo a ringraziare tecnicamente il presidente del Senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta Italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di droga prevista in una manovra economica di questo Paese» ha commentato l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

«Quindi la ringrazio -ha ribadito il leader del Carroccio riferendosi alla presidente Elisabetta Casellati- e se alcuni colleghi mettessero per l’agricoltura vera la passione che ci mettono per le canne l’Italia sarebbe un Paese più sano». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)