Cavarzere (Ve), auto nell’Adige: un morto

È stata recuperata l’auto finita nell’Adige, le cui ricerche erano iniziate ieri pomeriggio. A bordo del veicolo il corpo senza vita del conducente, un 44enne del posto.

Nella tarda mattina di oggi era stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel fiume Adige in località

Gallianta a Cavarzere (Venezia) l’auto di cui erano in corso le ricerche dal pomeriggio di ieri. Un automobilista in transito lungo la SP 85 ha notato l’auto finire inghiottita nel corso del fiume.

#15dicembre 21:45 #Cavarzere(VE), in corso dalle 17 la ricerca di un’auto inabissatesi nel fiume Adige dopo essere finita fuoristrada mentre percorreva la SP 85. Ancora negative le ricerche dei sommozzatori dei#vigilidelfuoco, che hanno scandagliato circa 100 metri di fiume pic.twitter.com/f3C8UCzSjy — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) December 15, 2019

( Ph. Vigili del fuoco veneto)