Meteo, cielo coperto su tutto il Veneto. Ma salgono le temperature

Secondo le previsioni Arpav domani 17 dicembre le temperature saliranno «anche di molto», mentre il cielo sarà coperto e molto nuvoloso su tutto il Veneto.

Fino al mattino probabilità da medio-bassa (25-50%) ad alta (75-100%) per piogge inizialmente sparse/brevi e poi estese/discontinue, dal pomeriggio probabilità da bassa (5-25%) a medio-bassa (25-50%) per piogge brevi da locali a sparse. Sui monti probabilità alta (75-100%), saranno estese/discontinue con quota neve in prevalenza a 1700/1900 m sulle Dolomiti e 1900/2100 m sulle Prealpi. Accumuli giornalieri generalmente scarsi, sui monti localmente contenuti.

(Fonte: Arpav)