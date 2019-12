Serie C, LR Vicenza implacabile sul campo dell’Imolese

Condividi

Netta vittoria del Vicenza, in Serie C, sul campo dell’Imolese. Dopo aver conquistato in anticipo il titolo di campione d’inverno, la squadra di mister Mimmo Di Carlo si è imposta per 3 a 0 confermandosi prima in classifica nel girone B, con 45 punti, più 4 sul Carpi.

Imolese- LR Vicenza 0-3: il tabellino

Marcatori: 30’ pt aut. Della Giovanna (V), 32’ pt Arma (V), 19’ st Giacomelli (V).

AMMONITO: Bruscagin (V).

IMOLESE (3-4-2-1): Rossi; Checchi, Carini, Della Giovanna; Schiavi (25’ st Ingrosso) Marcucci (40’ st Suliani) Alimi, Valeau (40’ st Alboni); Belcastro 6 (25’ st Sall 6); Padovan 5,5 (20’ st Ngissah) Vuthaj. A disp.: Libertazzi, Seri, Provenzano, Maniero, Artioli, Ingrosso. All. Gianluca Atzori.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Barlocco, Padella, Cappelletti, Bruscagin (28’ st Bizzotto); Vandeputte (35’ st Zarpellon), Cinelli, Pontisso (20’ st Zonta), Giacomelli; Arma (35’ st Saraniti sv), Marotta, (28’ st Guerra). A disp.: Albertazzi, Bianchi, Scoppa, Zonta, Liviero, Pasini, Tronco, Emmanuello. All. Domenico Di Carlo.