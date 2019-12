Studio, due mele al giorno abbassano colesterolo

Condividi

Roma, 16 dic (Adnkronos Salute) – Se tutti conoscono il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”, pochi sanno che per abbassare il colesterolo e ridurre il rischio cardiovascolare le mele da mangiare quotidianamente sono due. Lo dimostra uno studio britannico, pubblicato sull”American Journal of Clinical Nutrition’, dal quale emerge che quando i livelli di colesterolo salgono, per ridurli bisogna consumare due mele al giorno per 8 settimane di seguito.

Lo studio, condotto dall’università di Reading, in Gran Bretagna, su circa 40 pazienti di età compresa fra 20 e 69 anni, ha evidenziato che le persone che soffrivano di una leggera ipercolesterolemia potevano abbassare del 4% i loro livelli di colesterolo Ldl, quello ‘cattivo’, mangiando due frutti al giorno per i due mesi successivi la rilevazione. In particolare, per questo studio, i ricercatori hanno scelto le renette del Canada, una varietà di mele particolamente ricca di polifenoli, anche se gli autori sono convinti che anche altri tipi di mele abbiano gli stessi effetti benefici.

Un particolare: nella ricerca alcuni pazienti hanno mangiato ogni giorno due mele mentre altri hanno bevuto succo di mela prodotto con la stessa frutta, ma la riduzione del livello di Ldl si è ottenuto solo tra i ‘mangiatori’ di mele.