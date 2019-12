Tumori: Bari, asportato cancro ovarico di 20 kg

Condividi

Bari, 16 dic. (AdnKronos Salute) – Il reparto di Ginecologia Oncologica dell’ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti ha effettuato con successo un intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale, con asportazione di un tumore ovarico di circa 20 chilogrammi.

La paziente è una giovane donna giunta all’attenzione dell’ambulatorio correlato per distensione e senso di peso addominale da diversi mesi. I medici dell’ospedale hanno eseguito una Tac che ha messo in evidenza una voluminosa massa addominale. In considerazione del quadro clinico, la paziente è stata sottoposta a un particolare intervento chirurgico con asportazione di un tumore ovarico di grandi proporzioni che ha raggiunto appunto il peso di 20 kg. L’intervento è stato eseguito da Vito Carone e Luca Leone, medici dell’Unità operativa di Ginecologia Oncologica diretta da Francesco Legge, che si sono avvalsi del contribuito di Ivana Brunetti della Medicina perioperatoria diretta da Vito Delmonte.

La paziente è stata dimessa in tempi brevi, dopo la quarta giornata post operatoria, ed è in buone condizioni di salute. L’intervento “ribadisce l’importanza per tutte le donne di eseguire regolari visite di controllo, in particolare qualora venga riscontrato un aumento della circonferenza addominale”, spiega l’ospedale ecclesiastico. “Tale precauzione diviene ancor più determinante in presenza di una storia personale o familiare legata a tumori dell’ovaio o della mammella”.