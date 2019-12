«Troppi treni a Padova: inquinamento acustico e atmosferico»

Condividi

Gli assessori all’Ambiente e ai Lavori Pubblici di Padova Chiara Gallani e Andrea Micalizzi, hanno inoltrato alla direzione di Rete Ferroviaria Italiana una segnalazione che riguarda l’inquinamento acustico e atmosferico di via Jacopo Avanzo, chiedendo la società si faccia carico di individuare soluzioni e possibili azioni per ridurre le emissioni.

«Alcuni residenti, riuniti in un comitato, ci hanno dettagliatamente illustrato la situazione della via – sottolinea l’assessora Gallani in una nota – L’aumento del traffico dei treni, l’uso dei fischi e delle trombe di segnalazione, l’uso dei binari a ridosso della via come deposito dei treni merci e altri fattori secondo quanto segnalato comportano un aumento dell’inquinamento, in particolare acustico, ma anche atmosferico. Siamo intervenuti per far presente a Rfi e alla Regione Veneto la situazione, chiedendo da una parte di programmare interventi strutturali per risolvere queste problematiche, dall’altro di prendere in considerazione degli accorgimenti gestionali per ridurre le emissioni e quindi il disagio dei cittadini».

«È effettivamente una situazione poco piacevole quella che vivono quotidianamente i residenti della zona. Da molto tempo la questione è alla nostra attenzione e ci siamo confrontati più volte con i cittadini del comitato. Abbiamo realizzato anche incontri e passeggiate di quartiere per raccogliere problemi e segnalazioni che da anni non trovano risposte. Siamo certi che con un lavoro di coordinamento tra noi, la Regione e Rfi si possano dare risposte e soluzioni concrete – conclude la nota -. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine deve essere l’obbiettivo per qualsiasi Istituzione».