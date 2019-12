VIOFF Golden Factor: «A gennaio Vicenza vetrina di talenti»

Condividi

È stata presentata oggi in Comune la quarta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro. A gennaio 2020 ci sarà infatti l’edizione Golden Factor per la ricerca e la valorizzazione dei talenti. VIOFF è l’evento Fuori Fiera di Vicenzaoro, che ha lo scopo di avvicinare la grande manifestazione espositiva alla città, al territorio e viceversa: l’appuntamento fieristico di portata mondiale ha influenze economicamente significative sul comparto produttivo e dei servizi nel Veneto, di conseguenza il territorio può contribuire alla riuscita degli eventi espositivi con le espressioni del proprio Genius Loci come arte, musica, cultura, creatività, enogastronomia, ingegno.

Il VIOFF Golden Factor dedica l’edizione di gennaio 2020 alla valorizzazione di quel “qualche cosa in più” che è implicito nella capacità di ingegno della gente vicentina e veneta più in generale. Ma che è al contempo presupposto del successo dell’opera di tutti gli uomini che hanno determinato con il loro talento lo sviluppo dell’umanità.

Per estensione, il Golden Factor è quell’elemento intangibile che sta alla base dei grandi successi nel campo dell’arte, della cultura, della scoperta, dell’industria; quella capacità di trasformare, che è qualità comune di tanti artigiani e che ha fatto il successo di distretti produttivi o di filiere industriali.

In questa chiave di lettura, avevano un Golden Factor Andrea Palladio in primis, che ha saputo creare capolavori capaci di condizionare nei secoli l’architettura; Antonio Pigafetta, con la sua grande abilità di navigatore, geografo e scrittore. Avevano un Golden Factor Vincenzo Belli, orafo e argentiere tra i più abili di sempre o la famiglia di orefici Capobianco fra i protagonisti dell’arte orafa italiana; e avevano un Golden Factor le botteghe orafe che hanno condizionato lo sviluppo economico e sociale della città, facendola diventare a livello mondiale la Città dell’Oro.

Ed oggi, Vicenzaoro è la fiera dell’oro più importante del mondo occidentale, portabandiera di un sapere centenario.

Hanno un Golden Factor tutti gli imprenditori che, con le loro imprese, portano ricchezza e sviluppo nei territori e il nome di Vicenza nel mondo. Hanno un Golden Factor i professionisti, i lavoratori, gli artigiani, gli studiosi, gli artisti, che con l’alta qualità del loro lavoro incidono sul successo delle tante imprese che ogni giorno vincono nel loro campo di attività.

Dal 17 al 19 gennaio 2020 nel cuore di Vicenza dunque la quarta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro, nato nel settembre 2018 dalla sinergia fra Comune di Vicenza e IEG Italian Exhibition Group, sarà dedicata al “Golden Factor”: la celebrazione del talento in ogni sua forma.Da un lato, creare un momento d’incontro tra i mondi delle imprese e delle scuole, per unire i fabbisogni professionali futuri alla formazione dei giovani. Dall’altro, sensibilizzare e valorizzare il talento studentesco, per favorire l’inserimento lavorativo delle nuove leve nelle imprese, in settori strategici dell’economia del territorio. Sono i macro-obiettivi che perseguono i “Talent Talk” di VIOFF Golden Factor, la novità “scientifica del Fuori Fiera di Vicenzaoro. VIOFF Golden Factor riserverà un ricco programma di iniziative rivolte al grande pubblico, con proposte per tutti i gusti e tutte le età.

La manifestazione è stata presentata oggi in Sala Stucchi, a Palazzo Trissino, alla presenza di Silvio Giovine, Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza; Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion IEG e Andrea Fabbian, rappresentante del Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza.“Ancora una volta, con VIOFF Golden Factor, Vicenza vivrà una tre giorni di appuntamenti capaci di far esprimere ai tanti partner coinvolti le loro migliori potenzialità. Intrattenimento, enogastronomia, arte e sviluppo economico: la nostra città ha talento e il Fuori Fiera di Vicenzaoro vuole valorizzarlo, considerando le molteplici peculiarità che rendono attrattivo il nostro territorio – afferma Silvio Giovine, Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza – In questa edizione faremo un ulteriore salto di qualità, facendo dialogare gli studenti delle scuole superiori con alcuni dei migliori ambasciatori d’italianità nel mondo, aziende di assoluto spessore. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno messo a fattor comune le migliori energie per rendere VIOFF un evento di grande prestigio”.

Per Patrizia Cecchi, Direttore Fiere Italia di Italian Exhibition Group: “IEG, solo per fornire un colpo d’occhio sul Gruppo, organizza direttamente 50 manifestazioni e 200 congressi ogni anno in differenti industry, in Italia e all’estero. Oltre al settore Jewellery, a cui le manifestazioni dell’oro appartengono, abbiamo eventi nel Food&Beverage, Green&Technologies, Wellness &Sport, Tourism &Lifestyle. Il tutto guidato da una visione globale che anticipa e racconta le tendenze, per un futuro dinamico, internazionale, interconnesso e sostenibile. Fra gli obiettivi della nostra mission c’è quello, primario, di riconoscerci nell’identità territoriale che accoglie le nostre fiere, in questo caso quella della bellissima Vicenza con VIOFF, in uno scambio virtuoso dove le nostre manifestazioni e i nostri clienti si avvantaggiano del coinvolgimento di stakeholders attivi di un progetto di crescita condiviso”.

“VIOFF è per noi di IEG, e soprattutto per i visitatori di Vicenzaoro, un’occasione unica per rendere sempre più esperienziale il primo appuntamento dell’anno del settore orafo-gioielliero nel mondo, piattaforma internazionale di riferimento e il più atteso ed esclusivo palcoscenico per le nuove creazioni e tecnologie dei top player – sottolinea Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery & Fashion IEG – Con VIOFF il momento di business si arricchisce di cultura, bellezza, sapere e del nostro lifestyle. Questa edizione, inoltre, ci avvicina sempre più alle politiche di settore e del Territorio, portando il mondo della scuola e i giovani talenti in contatto con le aziende e contribuendo alla crescita tecnologica e industriale del settore dando visibilità alle StartUp”.

Nella mattinata di venerdì 17 gennaio VIOFF Golden Factor prenderà ufficialmente il via al Teatro Comunale di Vicenza con i Talent Talk: un appuntamento tra istituti formativi, poli scolastici di alta formazione, aziende di rilevanza nazionale e studenti delle scuole superiori di Vicenza e provincia sui temi del talento e dell’innovazione.

Gli studenti delle scuole superiori della città di Vicenza, fino a venerdì 10 gennaio, avranno la possibilità di presentare i loro elaborati, individuali o di classe, per partecipare al concorso Dalí incontra Palladio. Originalità ed espressione del talento, coerenza e aderenza al tema proposto, qualità espressiva e della proposta saranno i criteri che vedranno premiare la migliore opera, da parte di una giuria selezionata, con un viaggio per due persone a Praga e con due biglietti gratuiti per la mostra permanente di Dalí Universe.

Sempre a partire da venerdì 17, fino a domenica 19 gennaio, nel Polo Universitario di Vicenza avrà luogo la tre giorni di moda e cultura Miss VIOFF, per accendere i riflettori sulla ricchezza territoriale nel settore della moda con aziende di abbigliamento, pelletteria e gioielleria, famose in tutto il mondo. Sfilate, talk introduttivi sulle nuove tendenze, sulla sostenibilità e sulla creatività e con il coinvolgimento dei commercianti delle vetrine del centro storico.

“Siamo lieti di annunciare la quarta edizione di VIOFF con passione, entusiasmo ed ospitalità per i tanti cittadini esteri che giungeranno a Vicenza in occasione di Vicenzaoro – commenta il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco – Il Fuori Fiera della “Fiera dell’Oro”, forte dell’ampia offerta d’iniziative di cui è composto, si consolida sempre più come un appuntamento rinomato per i vicentini, una vetrina delle eccellenze del nostro territorio e un’occasione per mostrare a chi proviene da fuori le nostre bellezze artistiche e culturali. Siamo orgogliosi di condividere questo valore con IEG e crediamo che VIOFF, in questa edizione incentrato sul tema dei talenti, possa rivelarsi il viatico per mettere in luce ulteriormente le migliori attitudini della nostra città”.

L’edizione Golden Factor preserverà l’anima artistica e culturale insita nel patrimonio genetico del VIOFF: sabato 18 gennaio sarà prevista l’apertura fino a tarda sera della mostra Ritratto di donna – Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi in Basilica Palladiana. Le immagini di grande fascino, un centinaio le opere esposte, fra dipinti, disegni, sculture, abiti e gioielli, sapranno conquistare anche i numerosi visitatori stranieri a Vicenza in occasione di Vicenzaoro.

Ventuno botteghe storiche del centro storico di Vicenza saranno location di un’esclusiva mostra diffusa dal titolo A&D – Artigianato e Design promossa da CNA Veneto Ovest, un evento ideato per mettere l’accento sull’eccellenza artigiana e manifatturiera del Made in Italy, con l’esposizione di prodotti realizzati da diversi laboratori artigiani. La mostra, gratuita ed aperta al pubblico, sarà in programma dal 17 gennaio al 2 febbraio.

Negozi, bar e ristoranti ospiteranno, invece, le esibizioni artistiche e musicali, teatrali e di ballo, di giovani talenti e, in collaborazione con Confcommercio Vicenza, allieteranno la propria clientela con gustosi menù a tema Golden. Anche le vetrine saranno allestite a tema Golden Factor. Le performance saranno organizzate in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza e la curatrice d’arte vicentina Sharon Di Carlo.

“Il tema di quest’edizione di VIOFF incarna una delle nostre priorità come Tavolo Intercategoriale. In questi mesi abbiamo investito molte energie nel supportare quelle fucine per giovani talenti che sono le scuole, fino alla recente attivazione di un percorso sul Gold Manufacturing presso l’istituto Lampertico di Vicenza – dichiara Andrea Fabbian, rappresentante del Tavolo che raggruppa le Associazioni di Categoria dei Produttori Orafi di Vicenza – Questo tassello completa la proposta formativa nel comparto orafo e del gioiello, aggiungendosi alla proposta professionalizzante di Scuola Arti e Mestieri e al biennio post diploma dell’ITS Orafo. Con il contributo di IEG e del Comune, questa edizione di VIOFF diverrà una piattaforma importante per far conoscere alla città, ma soprattutto ai giovani, le opportunità che offre il nostro settore, un comparto che guarda con fiducia al futuro e che offre al talento la possibilità di esprimersi al meglio”.

Nel pomeriggio di sabato 18 gennaio molteplici saranno le iniziative in calendario. A partire dall’Open Day dell’Istituto IPSIA Lampertico di Vicenza per la presentazione del nuovo percorso di studi “Gold Manufacturing – Nuove tecnologie e processi del gioiello” a cura del Tavolo Intercategoriale Orafo dedicato al tema della manifattura nel settore orafo.

Da non perdere lo spettacolo itinerante ideato da exvUoto teatro per l’associazione Vicenza in Oro 1333: una performance itinerante in città che racconterà la storia di Vicenza e degli artigiani orafi ed orologieri, custodi di una tradizione che trova le sue radici già nel 1300 e che ha contribuito, assieme a Palladio, a costruire l’identità di Vicenza.

Alla sera, in Piazza dei Signori, a prendere la scena del Golden Factor, sarà il Palladio Tribute con la celebrazione del talento vicentino per antonomasia, Andrea Palladio e la Basilica Palladiana, in uno spettacolo di musica e luci che vedrà protagonista la città, accompagnato da un concerto gospel.

La suggestiva cornice della Loggia del Capitaniato sarà accompagnata dall’edizione Golden di ViWine, il secondo appuntamento della manifestazione sulle eccellenze vinicole e gastronomiche locali, che andrà a segnare un percorso ideale di raffinate degustazioni nel cuore della città, con vini di prestigio e piatti della tradizione.

Contestualmente, nello Spazio AB 23, la compagnia Theama Teatro si esibirà nello spettacolo L’Urlo, una pièce suggestiva e surreale sul tema della follia in modo trasversale, tratto dal racconto di Robert Graves.

Domenica 19 gennaio spazio, invece, alle visite guidate Passeggiando con Dalí alla scoperta del genio surrealista. Il percorso, condotto da guide turistiche, raggiungerà la Danza del Tempo III, in piazza San Lorenzo, il Pianoforte Surrealista, tra contrà Cavour e corso Palladio, la Danza del Tempo I in piazza delle Erbe, la Ballerina daliniana, nella Basilica Palladiana, l’Elefante del Trionfo, in piazza dei Signori, Omaggio a Tersicore a Campo Marzo e la Venere spaziale, in piazza Matteotti. Iniziativa organizzata da Consorzio Vicenzaè, Dalì Universe, Guide turistiche di Vicenza e Italian Exibition Group.

Nel pomeriggio, presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino, sarà consegnato il Premio VIOFF, riconoscimento ideato a partire dall’edizione di settembre 2019 allo scopo di valorizzare i Vicentini illustri che, con un forte legame sul territorio, si sono distinti nel tessuto socio-economico e nel mercato globale grazie ai loro prodotti, opere ed attività; due le prerogative essenziali per il premio: creatività e Made in Italy. Con il Premio VIOFF la città di Vicenza vuole celebrare chi, con la sua originalità, rappresenta Vicenza nel mondo; chi, con il suo ingegno – come Andrea Palladio – è riuscito ad esportare l’artigianalità, il talento e l’imprenditorialità su scala internazionale. Ci saranno inoltre le premiazioni del vincitore del contest “Dalì incontra Palladio”.

In serata, la Chiesa di Santo Stefano ospiterà Violini Straordinari, concerto organizzato per la promozione del territorio e ricco di contenuti, che coinvolgerà l’artista di fama internazionale Matteo Fedeli e il Violino Pietro Guarneri 1709, realizzato agli inizi del XVIII Secolo dal figlio del famoso liutaio cremonese, Andrea Guarneri. In tale occasione, con la presenza speciale di Fondazione Mauro Baschirotto, saranno raccolti fondi per la ricerca legata alle malattie rare.

Un’iniziativa che si svolgerà grazie alla virtuosa sinergia consolidatasi tra Sistema Moda Italia e Federorafi (nell’ambito di Confindustria Moda) in collaborazione con Confindustria Vicenza e Ufficio scolastico territoriale, con la “regia” della Regione del Veneto. Venerdì 17 gennaio, dalle 9 alle 12.30, nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, i Talent Talk si articoleranno secondo un format chiaro e preciso, con il coinvolgimento attivo di numerosi protagonisti, in primis gli studenti delle scuole superiori di Vicenza e provincia.

La mattinata si suddividerà in due parti. La prima parte inizierà con una breve introduzione a cura di Confindustria Moda; seguirà l’apertura vera e propria della conferenza con il susseguirsi di diversi interventi. Il panel dei relatori sarà composto da importanti referenti di aziende di rilevanza nazionale, agenzie di recruiting, università telematiche, ed altri referenti della formazione specialistica.

Nella seconda parte si svolgeranno dei Talk a porte chiuse tra aziende e ragazzi: tre aziende di rilevanza nazionale si interfacceranno direttamente con gli studenti. Ogni Talk avrà la durata di 40 minuti e sarà suddiviso in 30 minuti di speech da parte delle aziende (prenderanno la parola imprenditori, manageri, HR, etc.), e 10 minuti di domande da parte dei ragazzi. Le imprese a presentare saranno autentiche eccellenze del settore orafo, che saranno svelate nelle prossime settimane.

Per gli Istituti della provincia interessati saranno predisposti dei mezzi per il trasporto gratuito degli studenti, grazie alla collaborazione di SVT. In sede di conferenza, i ragazzi potranno godere di un rinfresco grazie al contributo di Recoaro Acque, Latterie Vicentine, Morato Pane, Nespresso, e consegnare il proprio curriculum vitae al desk di Umana allestito per l’occorrenza al Teatro.

Venerdì 17 gennaio alle 17 presso L’Idea di Maria Luisa Amatori in piazza dei Signori 56 si terrà inoltre una mostra, promossa da CNA Veneto Ovest sarà liberamente visitabile fino al 2 febbraio 2020.

Un vero e proprio itinerario nella bellezza, tra le botteghe storiche del centro città e in un ideale

percorso circolare attorno al luogo simbolo del sapere artigiano e del design senza tempo: la

Basilica Palladiana. Tutto questo è Artigianato&Design, la mostra diffusa organizzata da CNA

Veneto Ovest che torna per la terza volta – dopo le due edizioni 2019 di gennaio e settembre – in apertura di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro January.

In occasione della prima edizione 2020, dal 17 gennaio al 2 febbraio 20 botteghe storiche del centro città daranno spazio all’esposizione di prodotti realizzati da 20 laboratori artigiani, di cui 8 vicentini e gli altri provenienti da tutta Italia. Diverse lavorazioni tra innovazione e design, espressi grazie ai diversi tipi di materiali utilizzati: il vetro, la ceramica, il legno, la carta, il ferro e l’alta moda sartoriale.

Le 20 tappe dell’itinerario cittadino porteranno i visitatori a scoprire una rotta unica dedicata

all’eccellenza manifatturiera, riappropriandosi di luoghi d’aggregazione storici della città, dove

poter incontrare tradizione, esperienze e amore per il proprio lavoro. Artigianato&Design è un’idea di CNA Veneto Ovest con la direzione artistica di Elena Agosti.