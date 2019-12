Renzi: «Salviamo i risparmiatori della Popolare di Bari»

Condividi

Linkedin email

«Io non mi sfilo da un bel niente. E nessuno mi ha chiesto un passo indietro. Io non mi volevo candidare e fino a quando è stato possibile ho tifato per Gianluigi Paragone. E’ stato il gruppo a volermi». Queste le parole del senatore Elio Lannutti, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della commissione di inchiesta sulle banche. Intanto il vicepresidente di Palazzo Madama, Roberto Calderoli, ha fatto sapere che la seduta in calendario per giovedì alle 9, che doveva avere all’ordine del giorno l’elezione del presidente, del vicepresidente e dei segretari, è slittata a data da destinarsi.

Gli attacchi a Di Maio non arrivano solo per la proposta di Lannutti come presidente ma anche sulla vicenda della banca popolare di Bari. Vittorio Sgarbi ha scritto su Twitter: «Ma Di Maio che ha passato gli ultimi anni ad attaccare gli avversari (Pd in testa) ”rei” di aver dato soldi alle banche e oggi, da ministro, si fa promotore del salvataggio di una banca voi come lo definireste? #movimento5patacche».

E’ intervenuto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che parlando con i giornalisti al Senato ha dichiarato: «E’ giusto salvare i risparmiatori. Però, noto una cosa singolare: noi eravamo al centro delle polemiche sulle banche e ci abbiamo messo zero. Qui si mettono 900 milioni…».

Fonte: Adnkronos