Con BenasciuttiCasa lo shopping di biancheria casa è conveniente e sicuro

Il rifiuto di andare a letto dei bambini è esperienza comune. Le cause di questo comportamento, che si presenta solitamente intorno ai due anni di età, vanno dalla fisiologica fase oppositiva all’ansia da separazione.

Cosa fare in questi casi? Per invogliare il bambino ad andare a letto ed educarlo a dormire da solo, è opportuno donargli un oggetto affettivo con il quale può addormentarsi. Allo scopo si prestano perfettamente le trapunte singole: calde e avvolgenti favoriscono il sonno più dei carillon (spesso troppo stimolanti).

Naturalmente perché il bambino sia spinto ad andare a letto e sviluppi un attaccamento verso la trapunta, questa deve suscitare interesse. Come innescare questo circolo virtuoso? Il segreto è scegliere una coperta con una stampa del cartone animato preferito.

Reperire prodotti di questo genere non è difficile: moltissimi negozi fisici e online propongono trapunte singole e altra biancheria per la casa con stampe per bambini.

Sono pochi però gli operatori che garantiscono top brand, prezzi vantaggiosi e un servizio clienti pronto a rispondere a qualsiasi esigenza. Qualità che costituiscono il fulcro dell’offerta di BenasciuttiCasa, l’e-commerce di biancheria per la casa che propone le migliori marche a prezzi scontati.

BenasciuttiCasa: biancheria per la casa e trapunte invernali singole a prezzo scontato

Il catalogo presenta oltre 10 mila prodotti di brand top di gamma (Bassetti, Caleffi, Gabel, La Perla, Trussardi, ecc.), tra cui lenzuola, piumini d’oca, copripiumini, tovaglie, tappeti, copriletto, guanciali, accappatoi, teli bagno, cuscini, copridivano, granfoulard e tessuti decorativi.

La pagina dedicata alle trapunte singole conta circa 60 modelli di marche prestigiose, come Alviero Martini, Bassetti, Caleffi, Gabel e Zucchi.

Non solo convenienza. Acquistare su www.benasciutticasa.it significa rivolgersi ad un portale che utilizza metodi di pagamento sicuri (carta di credito, PayPal, bonifico e contrassegno) e sistemi crittografici per la tutela dei dati del cliente.

Il servizio clienti è disponibile da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 20:00. È raggiungibile via telefono (0532902448) e posta elettronica (e-mail *protected email* ). È possibile contattare l’azienda anche tramite WhatsApp e chat online.

BenasciuttiCasa applica la formula soddisfatti o rimborsati e consente di effettuare ordini telefonici e via WhatsApp (scrivendo al numero 3880537730). La spedizione è sicura e per gli ordini superiori a 89 euro non prevede costi. Con il primo acquisto il cliente riceve un regalo e un buono sconto da utilizzare per la transazione successiva.

Le valutazioni dei clienti confermano la qualità dell’offerta. La nota piattaforma di opinioni certificate Feedaty assegna a BenasciuttiCasa un punteggio di 4.9 su 5, definito in base a oltre 13mila recensioni.