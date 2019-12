Natale, Gospel in Vicenza al Teatro Comunale

Condividi

Dopo la magia del circo e la poetica “somma di piccole cose” del cantautore Niccolò Fabi, ancora un appuntamento molto atteso negli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza: si tratta di Gospel in Vicenza! il concerto che di tradizione arriva per le festività, in programma domenica 22 dicembre alle 17.00 con la formazione di Nate Brown & One Voice. Che il gospel sia di casa e piaccia molto al pubblico del Comunale, lo dimostra il fatto che il concerto è tutto esaurito da tempo, dei biglietti saranno disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

Direttamente da Washington, diretto da Nate Brown, arriva per la prima volta sul palco del TCVI l’ensemble vocale gospel di Nate Brown & One Voice, uno dei gruppi gospel più apprezzati e seguiti negli Stati Uniti. Si tratta di una formazione ridotta, 2 musicisti e 5 cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi, la Nate Brown & Wilderness, ensemble blasonatissimo, vincitore di molti premi in America, patria di questo particolare genere musicale. “Eccezionali, freschi e brillanti: voci talentuose capaci di creare un ritmo coinvolgente”: la motivazione di uno dei riconoscimenti, può essere sicuramente la cifra distintiva del Nate Brown & One Voice.

Il gruppo si è classificato al primo posto alla Pathmark Gospel Choir Competition e alla Kings Dominion Gospel Competition nel 2008; al primo posto nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e al primo posto al Kellogg’s Gospel. È stato scelto, più di dieci anni fa, dalla C-Jam Music Usa per realizzare una tournée in Europa e rappresentare al meglio questo genere artistico molto amato dal pubblico di tutte le età, in cui musica e canto si fondono in modo coinvolgente, ricco di emozioni e di trasporto. Da allora, le esibizioni del Nate Brown & One Voice sono diventate un appuntamento fisso sui palcoscenici italiani: a Roma all’Auditorium Parco della Musica, a Milano sul palco del Blue Note a Como, dove tornano tutti gli anni, ad Ancona, Fano, in Emilia Romagna e in Puglia, per citare i più conosciuti. Per l’ensemble il direttore Nate Brown crea arrangiamenti sempre più raffinati che riproducono l’effetto del grande coro. Oltre che in Italia si sono esibiti in Spagna, in Repubblica Ceca, a Parigi e a Londra; nel 2009 è uscito il disco live registrato al teatro di Fano, con la corale composta da 12 elementi.

Nate Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con cui si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell e Ketter Betts. È il fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui nel 2003 ha registrato il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ha avuto ottime recensioni su riviste e siti specializzati, numerosi riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come il “Seven Sons of Soul”. Nate Brown è testimone, in prima persona, che il gospel non è solo una disciplina canora ma è prima di tutto canto dell’anima, voce di una storia millenaria che affonda le sue radici in Africa e dispiega i rami nel Nuovo Mondo, dove ancora oggi i musicisti afroamericani rimangono autentici depositari di quelle preghiere-inni a Dio, in grado di accogliere e lenire i drammi dell’umanità e infondere fiducia e speranza al cuore di tutti gli uomini, qualunque sia la loro provenienza e il loro credo.

