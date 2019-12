Si schianta contro barriera cavalcavia: treni bloccati per due ore

Condividi

Linkedin email

La notte scorsa, appena dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Ospedaletto a Vicenza per mettere in sicurezza la barriera di protezione di un cavalcaferrovia della Vicenza- Treviso, danneggiata a causa di un incidente stradale.

Un automobilista dopo aver perso il controllo del mezzo è finito contro il guardrail e lo sbarramento di protezione danneggiandolo: illeso l’uomo. I vigili del fuoco dopo il sopralluogo hanno fatto intervenire il personale della Amcps, presente il personale di RFI, che hanno staccato la tensione per poter operare in sicurezza e disporre la transennatura. Le operazioni di soccorso sono terminati dopo circa due ore con il ripristino della circolazione ferroviaria.