Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio sarebbe precipitato dal tetto alla FDF, in via Salieri a Vallese di Oppeano, nel Veronese.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con elicottero ed ambulanza, ma per lui non c’è stato niente da fare ed è deceduto sul posto. Non si conoscono ancora le cause dell’episodio.

