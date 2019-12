«Mestre, spacciatore arrestato 3 volte e già libero: situazione demenziale»

Condividi

«Situazione demenziale». Definisce così il deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro la vicenda che ha visto uno spacciatore venire arrestato per tre volte a distanza di pochi giorni a Mestre ma già libero.

«Non c’è due senza tre si dice ma qui si parla di un farabutto che vende droga e della legge italiana che, a quanto pare, va rivista sul serio. Per il solito cavillo legale, questo spacciatore è già libero e non verrà espulso dall’Italia. Adesso basta, intervenga immediatamente il governo: i cittadini hanno il diritto che questo delinquente se ne vada definitivamente e paghi per la sfilza di reati commessi nel nostro Paese», ha concluso.